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Чемпионат Италии. Серия Б

​В СПАЛе сменился тренер

04 Октября 2023 • 00:02 Комментировать

Итальянский СПАЛ объявил о соглашении с Леонардо Колуччи, который будет тренировать клуб до конца начавшегося сезона. В прошлом футболист, проведший более двухсот матчей в Серии А, Колуччи ранее поработал в тренерском штабе «Болоньи», а в 2016 году стал главным тренером «Реджаны» - клуба, в котором когда-то играл Игорь Симутенков. Сейчас «Реджана» обитает в Серии С.

После «Реджаны» Колуччи успел поработать с такими клубами, как «Порденоне», «Вис Пезаро», «Равенна», «Пичерно» и «Юве Стабия», в общей сложности более 170 матчей в качестве главного тренера. Теперь 50-летний специалист будет тренировать СПАЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
СПАЛ Леонардо Колуччи
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