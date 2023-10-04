​В СПАЛе сменился тренер

Итальянский СПАЛ объявил о соглашении с Леонардо Колуччи, который будет тренировать клуб до конца начавшегося сезона. В прошлом футболист, проведший более двухсот матчей в Серии А, Колуччи ранее поработал в тренерском штабе «Болоньи», а в 2016 году стал главным тренером «Реджаны» - клуба, в котором когда-то играл Игорь Симутенков. Сейчас «Реджана» обитает в Серии С.

После «Реджаны» Колуччи успел поработать с такими клубами, как «Порденоне», «Вис Пезаро», «Равенна», «Пичерно» и «Юве Стабия», в общей сложности более 170 матчей в качестве главного тренера. Теперь 50-летний специалист будет тренировать СПАЛ.