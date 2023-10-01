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Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» выдал лучший старт в истории клуба

01 Октября 2023 • 17:55 Комментировать
Палермо
1:1
Зюйдтироль
1 1.60 X 3.80 2 5.90
2-й тайм

После шести туров в Серии Б итальянский «Палермо» записал на свой счет четыре победы, одну ничью и однажды все-таки проиграл. Как уточняет Il Gironale di Sicilia, подобный старт с тринадцатью очками после шести туров стал лучшим стартом «Палермо» за все время выступлений в профессиональном футболе, в какой бы там ни было категории профессионального футбола.

Напомним, что «Палермо» в прошлом десятилетии долго выступал в Серии А, открыв миру такую звезду, как Пауло Дибала, но в 2018 году команда покинула элиту итальянского футбола. В седьмом туре чемпионата клуб сразится с «Зюйдтиролем».

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ПАЛЕРМО ЗЮЙДТИРОЛЬ
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