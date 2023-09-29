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Чемпионат Италии. Серия Б

Индзаги может сменить Пирло в «Сампдории»

29 Сентября 2023 • 10:57 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» планирует отправить в отставку главного тренера Андреа Пирло, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

В случае расставания с нынешним наставником пост рулевого команды может занять Филиппо Индзаги. Пирло собираются отправить в отставку из-за провального старта в Серии Б. После семи проведенных матчей «Сампдория» набрала всего пять баллов и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице.

Ближайший поединок генуэзская команда проведет на домашнем стадионе против «Катанзаро». Встреча состоится в воскресенье, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Филиппо Индзаги Андреа Пирло
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