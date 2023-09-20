​В «Бари» опровергли слухи о намерении пригласить Квальяреллу

Нападающий Фабио Квальярелла не вернется на поле, несмотря на слухи о том, что его желал бы пригласить итальянский «Бари». Очевидно, менять свою бывшую команду Серии Б, то есть «Сампдорию», на другую команду Серии Б Квальярелла не пожелал. И руководству «Бари» даже пришлось выпустить специальное коммюнике по этому поводу.

- Слухи об интересе к Квальярелле совершенно безосновательны, - цитирует источник итальянское новостное агентство ITASportPress.

После пяти туров Серии Б «Бари» находится в достаточно странном положении - команда еще не проигрывала, но четырежды сыграла вничью и потому занимает только девятое место в турнирной таблице.