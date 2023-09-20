​«Парма» впервые с 1990 года забила пять мячей в матче Серии Б

Итальянская «Парма» продолжает свои попытки вернуться в высший свет местного футбола - в прошлом году команде пришлось отказаться от своих честолюбивых замыслов в плей-офф. Новый сезон начался для «крестоносцев» крайне успешно - команда одержала четыре победы в первых пяти турах чемпионата, в том числе и в игре с «Катандзаро», которому распоясавшиеся игроки «Пармы» забили целых пять мячей в гостях.

Как оказалось, пять голов в матче Серии Б «Парма» не забивала с далекого 13 мая 1990 года, когда пострадала «Фоджа» (5:3). Но то было дома у «Пармы», а в гостях с «Пармой» такое в последний раз происходило вообще в 1945 году, причем с учетом всех лиг, в которых выступал клуб.