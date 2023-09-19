​Руководство «Сампдории» полностью доверяет Пирло

Мы уже сообщали о том, что кампания по возвращению в Серию А под руководством Андреа Пирло началась с неудач - в первых пяти турах клуб проиграл трижды, и теперь в Генуе пошли разговоры о возможном расставании с Пирло.

Но пока что руководство клуба полностью доверяет ему, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. От Пирло ждут даже не результата, а улучшения игры - и в воскресенье, в матче против «Пармы», ему надо будет продемонстрировать прогресс в этом направлении.

Напомним, что в прошлом Пирло руководил туринским «Ювентусом», но гранд сыграл под его руководством не очень удачно, было это в сезоне 2020/2021.