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Чемпионат Италии. Серия Б

​Бывший тренер «Монцы» возглавит «Кремонезе»

19 Сентября 2023 • 01:39 Комментировать
Кремонезе
...
Асколи
23.09 15:00

Смена тренера в «Кремонезе», в прошлом сезоне выступавшем в Серии А. После вылета из высшей лиги команда не сумела бодро стартовать в Серии Б, клуб единожды выиграл и трижды сыграл вничью в пяти турах, что было сочтено неудачей.

И в результате Давиде Баллардини, который избежал отставки в прошлом сезоне, все-таки остался без работы. Его место, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, займет бывший наставник «Монцы» Джованни Строппа.

Скорее всего, это случится еще до следующего матча клуба, который состоится в субботу, 23 сентября. В нем «Кремонезе» предстоит сразиться с «Асколи».  


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Евро-Футбол.Ру,
Давиде Баллардини Кремонезе Джованни Строппа
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КРЕМОНЕЗЕ АСКОЛИ
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