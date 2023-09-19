​Бывший тренер «Монцы» возглавит «Кремонезе»

Смена тренера в «Кремонезе», в прошлом сезоне выступавшем в Серии А. После вылета из высшей лиги команда не сумела бодро стартовать в Серии Б, клуб единожды выиграл и трижды сыграл вничью в пяти турах, что было сочтено неудачей.

И в результате Давиде Баллардини, который избежал отставки в прошлом сезоне, все-таки остался без работы. Его место, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, займет бывший наставник «Монцы» Джованни Строппа.

Скорее всего, это случится еще до следующего матча клуба, который состоится в субботу, 23 сентября. В нем «Кремонезе» предстоит сразиться с «Асколи».