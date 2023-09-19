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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Сампдория» потерпела уже три поражения в пяти матчах

19 Сентября 2023 • 01:19 Комментировать
Сампдория
1:2
Читтаделла
окончен

Генуэзская «Сампдория» начинала сезон в Серии Б с большими амбициями, Андреа Пирло, новый наставник клуба, не скрывал, что ставит своей целью возвращение в Серию А. Но в пяти первых матчах чемпионата «Сампдория» выиграла лишь один раз и потерпела три поражения.

В понедельник вечером команда проиграла «Читтаделле», и теперь опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице. И теперь, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство клуба рассматривает вопрос об увольнении Андреа Пирло.

Протокол игры  
Сампдория1:2Читтаделла
(1:0) Ла Гумина Антонино43'  
  48'Andrea Magrassi (1:1)
  66'Бранка Симоне (1:2)
Станкович ФилипДепаоли Фабио 80' (Стоянович Петар ( 80') Даниэле ГилардиМурру Никола  90'Simone Giordano 73' (Виейра Ронни ( 73') Касами Пайтим 57' (Джирелли Стефано ( 57') Риччи Матео  17' 73' (Баррека Антонио ( 73') Верре ВалериоПедрола ЭстанисЛа Гумина Антонино  69' 73' (Marco Delle Monache ( 73') Борини Фабио
Запасные: Равалья НиколаЙепес ЖерарNoha LeminaГонсалес ФакундоМалагрида ЛоренцоАскилдсен Кристоффер
Кастари ЭлханСальви АлессандроФраре ДоменикоПаван НиколаFederico Giraudo  26' 46' (Кариссони Лоренцо ( 46'  77') Francesco Amatucci 61' (Мастрантонио Валерио ( 61') Бранка Симоне 81' (Данци Андреа ( 81') Вита Алессио  39'Тессьоре АндреаFilippo Pittarello 73' (Маистрелло Томми ( 73') Andrea Magrassi 61' (Пандольфи Лука ( 61')
Запасные: Рицца АлессиоКорнвиг ЭмильКаррьеро ДжузеппеМаньеро ЛукаАнжели МаттеоКассано Клаудио
18 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Сампдория Читтаделла
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