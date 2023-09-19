​«Сампдория» потерпела уже три поражения в пяти матчах

Генуэзская «Сампдория» начинала сезон в Серии Б с большими амбициями, Андреа Пирло, новый наставник клуба, не скрывал, что ставит своей целью возвращение в Серию А. Но в пяти первых матчах чемпионата «Сампдория» выиграла лишь один раз и потерпела три поражения.

В понедельник вечером команда проиграла «Читтаделле», и теперь опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице. И теперь, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство клуба рассматривает вопрос об увольнении Андреа Пирло.