​«Сампдория» потерпела уже три поражения в пяти матчах

Генуэзская «Сампдория» начинала сезон в Серии Б с большими амбициями, Андреа Пирло, новый наставник клуба, не скрывал, что ставит своей целью возвращение в Серию А. Но в пяти первых матчах чемпионата «Сампдория» выиграла лишь один раз и потерпела три поражения.
В понедельник вечером команда проиграла «Читтаделле», и теперь опустилась на шестнадцатое место в турнирной таблице. И теперь, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство клуба рассматривает вопрос об увольнении Андреа Пирло.
Протокол игры
|(1:0) Ла Гумина Антонино43'
|48'Andrea Magrassi (1:1)
|66'Бранка Симоне (1:2)
Станкович Филип•Депаоли Фабио80' (Стоянович Петар (80') •Даниэле Гиларди•Мурру Никола• 90'Simone Giordano73' (Виейра Ронни (73') •Касами Пайтим57' (Джирелли Стефано (57') •Риччи Матео 17'73' (Баррека Антонио (73') •Верре Валерио•Педрола Эстанис•Ла Гумина Антонино 69'73' (Marco Delle Monache (73') •Борини Фабио
Кастари Элхан•Сальви Алессандро•Фраре Доменико•Паван Никола•Federico Giraudo 26'46' (Кариссони Лоренцо (46') • 77'Francesco Amatucci61' (Мастрантонио Валерио (61') •Бранка Симоне81' (Данци Андреа (81') •Вита Алессио• 39'Тессьоре Андреа•Filippo Pittarello73' (Маистрелло Томми (73') •Andrea Magrassi61' (Пандольфи Лука (61')
18 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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