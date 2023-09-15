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Тренер «Венеции» Ваноли высказался о Черышеве

15 Сентября 2023 • 12:24 Комментировать

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли высказался о российском полузащитнике команды Денисе Черышеве.

«Денис работает на тренировках с огромным энтузиазмом. С его большим прошлым не так легко находить новую мотивацию. Сейчас Черышеву это удается, он находится в хороших кондициях. Денис является частью нашего проекта и способен приносить пользу команде», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Венецию» всего десять минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Паоло Ваноли
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