Тренер «Венеции» Ваноли высказался о Черышеве

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли высказался о российском полузащитнике команды Денисе Черышеве.

«Денис работает на тренировках с огромным энтузиазмом. С его большим прошлым не так легко находить новую мотивацию. Сейчас Черышеву это удается, он находится в хороших кондициях. Денис является частью нашего проекта и способен приносить пользу команде», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Венецию» всего десять минут.