​Наингголан может вернуться в клуб Серии С

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан завершил свои выступления в СПАЛе, но вскоре он может возобновить свою карьеру в другом итальянском клубе - но уже в Серии С. Интерес к подобной сделке проявляет «Бриндизи», который даже объявил об этом в социальных сетях:

- Дорогой Раджа, у нас есть для тебя место. Бриндизи - прекрасный город, а болельщики - лучшие в Италии. Давай, подумай, мы ждем тебя, - написано в социальной сети.

Наингголан в прошлом поиграл за такие престижные итальянские клубы, как столичная «Рома» и миланский «Интер», в составе которого выступал с 2018 по 2021 год.