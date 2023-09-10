​«Венеция» решила посвятить дизайн футболок гондольерам

Итальянская «Венеция» решила соригинальничать и посвятила третью футболку начавшегося сезона гондольерам. Гондольеры - это не те нехорошие люди, о которых вы могли бы подумать, наоборот - это водные таксисты знаменитого города, люди, которые управляют гондолами.

Изготовила новые футболки компания Kappa - технический спонсор «Венеции». Ее дизайн повторяет униформу этих работяг - поперечные белые и серые полосы, чем-то, как ни странно, напоминающие тюремную робу.

- Третья футболка - это дань усердиям гондольеров, которые из поколения в поколения плавают по каналам Венеции, что передается от отца сыну, - сообщается в пресс-релизе клуба.