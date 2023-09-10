​Сталлоне стал поклонником итальянского «Бари»

Знаменитого американского актера Сильвестра Сталлоне занесло на историческую родину, он прибыл туда для того, чтобы присутствовать при награждении его почетным званием гражданина городка Джоя-дель-Колле, неподалеку от Бари.

Сталлоне решил продемонстрировать, что знает о большой любви итальянцев к футболу - игре, к которой он и сам неравнодушен. И, выступая перед публикой, взял с собой шарф «Бари», показав его восторженной публике. И она оценила порыв своего нового однокашника по достоинству.

В следующем своем матче «Бари» сыграет в гостевых условиях против «Пизы».