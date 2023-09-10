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Чемпионат Италии. Серия Б

​Сталлоне стал поклонником итальянского «Бари»

10 Сентября 2023 • 03:44 Комментировать
Пиза
...
Бари
16.09 15:00

Знаменитого американского актера Сильвестра Сталлоне занесло на историческую родину, он прибыл туда для того, чтобы присутствовать при награждении его почетным званием гражданина городка Джоя-дель-Колле, неподалеку от Бари.

Сталлоне решил продемонстрировать, что знает о большой любви итальянцев к футболу - игре, к которой он и сам неравнодушен. И, выступая перед публикой, взял с собой шарф «Бари», показав его восторженной публике. И она оценила порыв своего нового однокашника по достоинству.

В следующем своем матче «Бари» сыграет в гостевых условиях против «Пизы».


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Евро-Футбол.Ру,
Бари Сильвестр Сталлоне
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