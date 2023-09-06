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Чемпионат Италии. Серия Б

Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Никто не спрашивал нас на предмет перехода Черышева»

06 Сентября 2023 • 09:34 Комментировать
Венеция
...
Специя
15.09 21:30

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин поделился мнением о будущем полузащитника итальянского клуба Дениса Черышева.

Ранее Брендолин сообщал о том, что Черышев останется в «Венеции» ещё на сезон.

«Никто не спрашивал нас на предмет перехода Дениса Черышева. Если какой-либо клуб заинтересуется им зимой, то наше руководство обсудит этот вопрос с игроком», — приводит слова Брендолина Sport24.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне 32-летний футболист провёл в футболке итальянского клуба 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Давиде Брендолин
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