Спортивный директор «Венеции» Брендолин: «Никто не спрашивал нас на предмет перехода Черышева»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин поделился мнением о будущем полузащитника итальянского клуба Дениса Черышева.

Ранее Брендолин сообщал о том, что Черышев останется в «Венеции» ещё на сезон.

«Никто не спрашивал нас на предмет перехода Дениса Черышева. Если какой-либо клуб заинтересуется им зимой, то наше руководство обсудит этот вопрос с игроком», — приводит слова Брендолина Sport24.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне 32-летний футболист провёл в футболке итальянского клуба 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.