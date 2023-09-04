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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон: «Завершение карьеры было нетрудным решением»

04 Сентября 2023 • 20:44 Комментировать
Катанзаро
...
Парма
17.09 17:15

Бывший голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, как решился завершить игровую карьеру.

45-летний итальянец решил повесить перчатки на гвоздь в начале августа, а вскоре после этого был назначен на должность координатора в национальной сборной Италии.

«Продолжать играть не имело смысла, – высказывается Буффон. – Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – цитирует AJC легендарного экс-вратаря сборной Италии и «Ювентуса».

Последние два года игровой карьеры Джанлуиджи Буффон провёл в составе «Пармы».

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Сборная Италии Джанлуиджи Буффон
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