Буффон: «Завершение карьеры было нетрудным решением»

Бывший голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, как решился завершить игровую карьеру.

45-летний итальянец решил повесить перчатки на гвоздь в начале августа, а вскоре после этого был назначен на должность координатора в национальной сборной Италии.

«Продолжать играть не имело смысла, – высказывается Буффон. – Считаю, что для ухода настал правильный момент, я в подходящем возрасте. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но всё равно травмировался, и для меня это стало сигналом», – цитирует AJC легендарного экс-вратаря сборной Италии и «Ювентуса».

Последние два года игровой карьеры Джанлуиджи Буффон провёл в составе «Пармы».