Отец Черышева рассказал о будущем своего сына в «Венеции»

Отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына в итальянской команде.
Ранее СМИ сообщали, что 32-летний россиянин ближайший сезон проведёт в «Венеции».
«Да ничего я сейчас не могу подтвердить. До закрытия заявки есть еще уйма времени. Денис в данный момент играет, попадает в заявку — это самое главное», - приводит слова Черышева-старшего «РБ Спорт».
Контракт 32-летнего футболиста с «Венецией» рассчитан до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Черышев дважды выходил на поле, но провел всего 16 минут.
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