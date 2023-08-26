Отец Черышева рассказал о будущем своего сына в «Венеции»

Отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына в итальянской команде.

Ранее СМИ сообщали, что 32-летний россиянин ближайший сезон проведёт в «Венеции».

«Да ничего я сейчас не могу подтвердить. До закрытия заявки есть еще уйма времени. Денис в данный момент играет, попадает в заявку — это самое главное», - приводит слова Черышева-старшего «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего футболиста с «Венецией» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Черышев дважды выходил на поле, но провел всего 16 минут.