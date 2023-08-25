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Чемпионат Италии. Серия Б

«Сампдория» усилилась игроком «ПСЖ» официально

25 Августа 2023 • 08:43 Комментировать

18-летний полузащитник «ПСЖ» Ноа Лемина сменил французский чемпионат на итальянскую Серию А. Новым пристанищем перспективного игрока стала генуэзская «Сампдория».

Как информирует пресс-служба клуба, с Леминой подписан арендный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. В соглашении не прописан пункт о возможном выкупе игрока.

Срок контракта полузащитника с парижским грандом рассчитан до середины 2025 года. Игрок пока не дебютировал за первую команду столичного клуба.

«Сампдория» в этом сезоне будет выступать в Серии Б. Сегодня, 25 августа, команда встретится с «Пизой».

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Евро-Футбол.Ру,
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