18-летний полузащитник «ПСЖ» Ноа Лемина сменил французский чемпионат на итальянскую Серию А. Новым пристанищем перспективного игрока стала генуэзская «Сампдория».

Как информирует пресс-служба клуба, с Леминой подписан арендный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. В соглашении не прописан пункт о возможном выкупе игрока.

Срок контракта полузащитника с парижским грандом рассчитан до середины 2025 года. Игрок пока не дебютировал за первую команду столичного клуба.

«Сампдория» в этом сезоне будет выступать в Серии Б. Сегодня, 25 августа, команда встретится с «Пизой».