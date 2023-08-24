«Сампдория» арендовала игрока «ПСЖ»

Очередное приобретение генуэзской «Сампдории» - клуб, начавший сезон в Серии Б с победы над «Тернаной», объявил о соглашении с «ПСЖ» по поводу аренды Ноха Лемина, младшего брата Марио Лемина, который успел поиграть в свое время за «Ювентус», а сейчас выступает в английском «Вулверхэмптоне». Соглашение с Ноха рассчитано сроком на один год, как и подобает арендному контракту. Другие подробности, к сожалению, не сообщаются.

В следующем, втором туре итальянского чемпионата Серии Б «Сампдория» сразится дома с «Пизой». Напомним, что клуб вылетел из Серии А в прошлом сезоне, заняв последнее место в турнирной таблице.