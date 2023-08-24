Менез получил тяжёлую травму в первой же игре за «Бари»

Бывший форвард «ПСЖ» и «Милана», француз Жереми Менес, перебрался в итальянский «Бари», но получил тяжелую травму в первом же матче в составе своего нового клуба, в котором «Бари» сыграл с «Палермо». Менез получил разрыв крестообразных связок, что, как легко догадаться, выбило его из строя на весь сезон.

В 36 лет залечивать такую травму наверняка будет сложнее, чем если бы Менезу было бы лет эдак на десять меньше. А самое обидное, что нарвался на травму Менез сам - он решил сфолить на игроке «Палермо», дабы прервать перспективную атаку соперника, но сделал это так неудачно, что сам покалечил себя.