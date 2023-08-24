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Чемпионат Италии. Серия Б

«Ювентус» сдал свежеприобретённого игрока в аренду «Сампдории» официально

24 Августа 2023 • 02:45 Комментировать
Сампдория
...
Пиза
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25.08 21:30

Уругвайский защитник Факундо Гонсалес не так давно стал игроком «Ювентуса», но туринский клуб практически сразу же решил сдать его в аренду генуэзской «Сампдории». Официальное сообщение об этом появилось на сайте «Сампдории», которая начала с победы свою кампанию по возвращению в Серию А и не скрывает честолюбивых планов с новым наставником Андреа Пирло.

Соглашение об аренде 20-летнего футболиста подписано сроком на один год, другие подробности, увы, не сообщаются.

В следующем, втором туре итальянского чемпионата Серии Б «Сампдория» сразится дома с «Пизой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Факундо Гонсалес
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