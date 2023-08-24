Уругвайский защитник Факундо Гонсалес не так давно стал игроком «Ювентуса», но туринский клуб практически сразу же решил сдать его в аренду генуэзской «Сампдории». Официальное сообщение об этом появилось на сайте «Сампдории», которая начала с победы свою кампанию по возвращению в Серию А и не скрывает честолюбивых планов с новым наставником Андреа Пирло.

Соглашение об аренде 20-летнего футболиста подписано сроком на один год, другие подробности, увы, не сообщаются.

В следующем, втором туре итальянского чемпионата Серии Б «Сампдория» сразится дома с «Пизой».