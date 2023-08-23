Черышев останется в «Венеции» ещё на сезон

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев проведёт в итальянском клубе ещё один сезон. Об этом сообщил спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин.

«Следующий сезон Черышев проведёт в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остаётся с нами», — цитирует Брендолина Sport24.

Действующий контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне 32-летний полузащитник провёл за «Венецию» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.