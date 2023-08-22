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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Сампдория» арендовала форварда «Интера» официально

22 Августа 2023 • 16:37 Комментировать

«Сампдория» объявила о том, что состав команды пополнил нападающий Себастьяно Эспозито. Генуэзцы арендовали 21-летнего футболиста с опцией дальнейшего выкупа. При этом «нерадзурри» будут иметь право обратного выкупа.

За первую команду «Интера» Эспозито провёл 15 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт один забитый гол.

Отметим, что «Сампдория» по итогам прошлого сезона вылетела из Серии А в Серию Б. Теперь генуэзцы будут стараться вернуться в элиту итальянского футбола. В первом туре первенства «Сампа» обыграла «Тернану» на выезде со счётом 2:1.

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