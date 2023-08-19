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Чемпионат Италии. Серия Б

Сын Редондо может оказаться в «Палермо»

19 Августа 2023 • 23:03 Комментировать

Помните Фернандо Редондо, прекрасного аргентинского полузащитника, выступавшего за «Милан» и «Реал»? Он давно закончил карьеру, но сейчас на слуху имя его сына - Федерико Редондо. Тот выступает в Аргентине за местный «Аргентинос Хуниорс», но 20-летний  «юноир» уже явно вырос из своего нынешнего клуба и хочет поиграть в Европе.

На его услуги претендует итальянский «Палермо», который традиционно ищет новые таланты в Аргентине - как это было когда-то с Пауло Дибалой. Финансовые условия возможного трансфера итальянское новостное агентство ITASportPress пока что, увы, не сообщает. 

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Федерико Редондо
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