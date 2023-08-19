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Чемпионат Италии. Серия Б

Гроссо назвал фаворитов Серии Б

19 Августа 2023 • 04:11 Комментировать

В Италии уже стартовал чемпионат Серии Б, в котором много амбициозных команд и персон - как, например, вернувшийся в Италию Андреа Пирло, который будет пытаться вернуть в Серию А «Сампдрию». Своим мнением о чемпионате поделился и Фабио Гроссо - бывший итальянский защитник, чемпион мира 2006 года.

- Пирло полез в пасть волку, если честно. Будет любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Фаворитами нового сезона в Серии Б считаю «Палермо» и «Парму». «Сампдория»? Там новый проект, а для выхода в Серию А нужен базис, - цитирует слова Гроссо итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Гроссо Андреа Пирло
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