​«Сампдория» подписала брата Федерико Кьезы

Громкий трансфер в «Сампдории» - клуб достиг договоренности с 19-летним Лоренсо Кьезой, братом Федерико Кьезы и сыном Энрико Кьезы, бывшего игрока «Пармы». Контракт подписан сроком на три года, вплоть до 30 июня 2026 года.

Любопытно, что «Сампдории» удалось перехватить игрока у «Фиорентины», выступающей в Серии А - видимо, Лоренсо счел возможности в генуэзском клубе более значимыми, чем попытки пробиться в основу «фиалок».

Напомним, что тренирует «Сампдорию» Андреа Пирло - с его именем поклонники клуба связывают большие надежды на максимально быстрое возвращение в Серию А после кошмара прошлого сезона - самого неудачного в истории клуба.