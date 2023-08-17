Филип Станкович стал игроком «Сампдории»

Несмотря на то, что Деян Станкович уже не является наставником «Сампдории», у него сохранилась сильная связь с клубом, который он тщетно пытался спасти от вылета в низшую лигу в минувшем сезоне.

Как сообщает Il Secolo XIX, сын Деяна, Филип Станкович, переходит в стан «Сампдории» из нидерландского «Волендама». При этом права на Станковича-младшего по-прежнему принадлежат «Интеру», а в случае с «Сампдорией» речь идет об арендном соглашении - но с правом выкупа, если команда сможет вернуться в высшую лигу итальянского футбола.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начинается уже в эти выходные.