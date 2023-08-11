Педрола официально перешёл в «Сампдорию»: «Всегда хотел быть похожим на Неймара»

Мы уже сообщали о том, что восходящая звезда «Барселоны» Эстанис Педрола проведет сезон в «Сампдории» под началом Андреа Пирло. Педрола уже находится в Генуе, где дал первое интервью в качестве игрока «Сампдории».

- Я очень доволен своим новым контрактом, считаю «Сампдорию» большим клубом с важной историей. Мне хочется поскорее выйти на поле и помочь команде вернуться в высший свет итальянского футбола. С детства я болел за Неймара, я хочу быть похожим на него на поле, - цитирует Педролу итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.