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Чемпионат Италии. Серия Б

Педрола официально перешёл в «Сампдорию»: «Всегда хотел быть похожим на Неймара»

11 Августа 2023 • 22:43 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что восходящая звезда «Барселоны» Эстанис Педрола проведет сезон в «Сампдории» под началом Андреа Пирло. Педрола уже находится в Генуе, где дал первое интервью в качестве игрока «Сампдории».

- Я очень доволен своим новым контрактом, считаю «Сампдорию» большим клубом с важной историей. Мне хочется поскорее выйти на поле и помочь команде вернуться в высший свет итальянского футбола. С детства я болел за Неймара, я хочу быть похожим на него на поле, - цитирует Педролу итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Эстанис Педрола
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