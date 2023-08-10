Итальянский специалист Паоло Ваноли, который известен в чемпионате России по работе с московским «Спартаком», подписал новый трудовой договор с «Венецией». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт наставника с командой рассчитан до середины 2026 года. Пост главного тренера «Венеции» Ваноли занял в конце осени прошлого года. Под его руководством коллектив финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Серии Б.

Добавим, что за эту команду выступает российский полузащитник Денис Черышев. На счету хавбека четыре гола и два результативных паса в 24 матчах.