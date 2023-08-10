Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Экс-тренер «Спартака» Ваноли продлил контракт с «Венецией» официально

10 Августа 2023 • 07:56 Комментировать

Итальянский специалист Паоло Ваноли, который известен в чемпионате России по работе с московским «Спартаком», подписал новый трудовой договор с «Венецией». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт наставника с командой рассчитан до середины 2026 года. Пост главного тренера «Венеции» Ваноли занял в конце осени прошлого года. Под его руководством коллектив финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Серии Б.

Добавим, что за эту команду выступает российский полузащитник Денис Черышев. На счету хавбека четыре гола и два результативных паса в 24 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Венеция Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
07:56 · Италия. Серия Б
Экс-тренер «Спартака» Ваноли продлил контракт с «Венецией» официально
08 Августа
14:24 · Италия. Серия А
Нападающий «Монцы» собрался в «Бари»
06 Августа
17:52 · Италия. Серия Б
​Вентура: «У Пирло тяжёлая задача»
05 Августа
22:22 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги: «У нас прекрасные отношения с братом»
22:03 · Италия. Серия А
Агент Буффона считает его лучшим голкипером всех времён
02:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона: «Было предложение из России»
03 Августа
23:38 · Италия. Серия Б
«Реджину» изгнали из Серии Б за долги
02 Августа
23:43 · Италия. Серия Б
Фабрегас выбрал лучшего тренера в своей карьере 2
19:58 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в шутку обратился к «Парме», выложив фото Дзюбы фото
04:06 · Италия. Серия Б
«Палермо» представил футболку в честь «Манчестер Сити»
00:28 · Италия. Серия А
Бонуччи прокомментировал решение Буффона завершить карьеру
01 Августа
22:13 · Италия. Серия Б
Габбьядини попрощался с тифози «Сампдории»
31 Июля
10:07 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о будущем Черышева
28 Июля
12:24 · Италия. Серия А
Буффон выбирает между продолжением карьеры и должностью в сборной Италии
27 Июля
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» по-прежнему претендуют на Хольма
Все новости
Рекомендуем