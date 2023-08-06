​Вентура: «У Пирло тяжёлая задача»

Бывший наставник итальянской сборной Джампьеро Вентура поделился своим мнением о перспективах Андреа Пирло у руля выбывшей во вторую лигу «Сампдории» (клуба, который Вентура также тренировал в прошлом). Он считает, что повышенные ожидания могут сыграть злую шутку с одним из лучших полузащитников в истории итальянского футбола.

- У Пирло непростая задача, потому что от него ждут победы и возвращения в Серию А. «Сампдории» нужно немедленно вернуться, иначе потом у игроков сформируется менталитет Серии Б, и вернуться будет много сложнее, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.