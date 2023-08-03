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Чемпионат Италии. Серия Б

«Реджину» изгнали из Серии Б за долги

03 Августа 2023 • 23:38 Комментировать

Клуб Филиппо Индзаги, «Реджина», изгнан из итальянской Серии Б, что наверняка повлечет дальнейший рост проблем клуба. А причина их банальна - нехватка денег, приобретшая хронический характер, привела в итоге к печальной развязке.

Для «Реджины» это уже не первая подобная «депортация» - клуб уже объявлял себя банкротом в 2015 году, но возродился, после чего три года назад даже сумел вернуться в Серию Б и вынашивал честолюбивые планы с Филиппо Индзаги. Теперь о них, увы, можно уже и не думать.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии Б начнется через две недели - девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина
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