«Реджину» изгнали из Серии Б за долги

Клуб Филиппо Индзаги, «Реджина», изгнан из итальянской Серии Б, что наверняка повлечет дальнейший рост проблем клуба. А причина их банальна - нехватка денег, приобретшая хронический характер, привела в итоге к печальной развязке.

Для «Реджины» это уже не первая подобная «депортация» - клуб уже объявлял себя банкротом в 2015 году, но возродился, после чего три года назад даже сумел вернуться в Серию Б и вынашивал честолюбивые планы с Филиппо Индзаги. Теперь о них, увы, можно уже и не думать.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии Б начнется через две недели - девятнадцатого августа.