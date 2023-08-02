Фабрегас выбрал лучшего тренера в своей карьере

Испанский плеймейкер Сеск Фабрегас решил завершить игровую карьеру и теперь начнет трудиться в качестве тренера. Пока что он собирает воедино весь свой опыт и знания, а также вспоминает то, чему научился под началом таких тренеров, как Арсен Венгер, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью.

- Венгер относился ко мне как к сыну. Он всегда имел план насчет меня, он работал, как лидер. Гвардиола сильно отличается, он отстранен, но и эта формула работала. С Млоуринью я чувствовал уверенность, чувствовал себя лучшим. Он дарит это чувство. Он как никто другой влияет на менталитет игрока, - цитирует слова Фабрегаса итальянское новостное агентство ITASportPress.