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Чемпионат Италии. Серия Б

«Палермо» представил футболку в честь «Манчестер Сити»

02 Августа 2023 • 04:06 Комментировать
Бари
...
Палермо
19.08 15:00

Итальянский «Палермо» представил футболки на предстоящий сезон, и интерес журналистов вызвал третий комплект, который сделан в честь «Манчестер Сити». И не только лишь в дань уважения за победу в Лиге чемпионов, которую в «Манчестер Сити» ждали очень долго.

Дело в том, что и владельцы у «Палермо» те же, что и у «Манчестер Сити» - во всяком случае, входят в один холдинг. Возможно, футболки как у «Манчестер Сити», лучшего клуба Европы - это намек на возрождение «Палермо» и начало славного пути клуба к столь же амбициозным целям?

Напомним, что итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Манчестер Сити
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