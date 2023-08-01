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Чемпионат Италии. Серия Б

Габбьядини попрощался с тифози «Сампдории»

01 Августа 2023 • 22:13 Комментировать

Итальянский нападающий Маноло Габбьядини стал очередным игроком, решившим отправиться за саудовским долларом - он перебрался в «Аль-Наср». Габбяьдини тепло попрощался с болельщиками «Сампдории», за которую выступал несколько предыдущих лет.

- Все вы хорошо знаете меня, я не человек многих слов. Но я должен сказать всем вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за последние десять лет, которые я чувствовал себя как дома. За привязанность, за тепло, за страсть, которые всегда видел и чувствовал. Было много хороших моментов, которые никогда не сотрутся из моего сердца и моей памяти, - цитирует слова Габбьядини итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Аль-Наср Маноло Габбьядини
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