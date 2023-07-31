В «Венеции» высказались о будущем Черышева

Футбольный функционер Давиде Брендолин, который является спортивным директором «Венеции», высказался насчет будущего в команде российского полузащитника Дениса Черышева.

«Ваноли рассчитывает на Дениса. В «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», - передает слова Брендолина издание Sport24.

Напомним, что Черышев перебрался в «Венецию» из испанской «Валенсии» летом прошлого года. В минувшем сезоне Серии Б российский хавбек провел 24 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.