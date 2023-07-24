Пирло: «Чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире»

Наставник генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло поделился мнением об активной работе клубов из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

«Появился новый рынок, как это было несколько лет назад в Катаре. Футбол, как и жизнь, дает новые возможности. Кто-то их использует. Есть чемпионаты Италии, Англии, теперь на слуху будет и саудовский. Возможно, эта лига станет лучшей в мире», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Напомним, что Пирло возглавил «Сампдорию» этим летом, заключив трудовое соглашение до середины 2025 года. В следующем сезоне генуэзская команда будет выступать в Серии Б.