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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло: «Чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшим в мире»

24 Июля 2023 • 08:33 Комментировать (1)

Наставник генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло поделился мнением об активной работе клубов из Саудовской Аравии на трансферном рынке.

«Появился новый рынок, как это было несколько лет назад в Катаре. Футбол, как и жизнь, дает новые возможности. Кто-то их использует. Есть чемпионаты Италии, Англии, теперь на слуху будет и саудовский. Возможно, эта лига станет лучшей в мире», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

Напомним, что Пирло возглавил «Сампдорию» этим летом, заключив трудовое соглашение до середины 2025 года. В следующем сезоне генуэзская команда будет выступать в Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Cruyff
24 Июля 2023 в 08:48
на какое то время может быть но в долгую вряд ли да и с кем им там играть междусобойчик и всё в еврокубках им не играть а только там играют сильные мира сего возможно на межконтинентальном кубке они отличатся и всё чтобы чемпионат СА стал лучшим им надо играть в ЛЧ в Европе или придумать какой нибудь турнир с участием европейских грандов но пойдёт ли на это ФИФА и особенно УЕФА хотя деньги шейхов решают почти всё невозможное
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