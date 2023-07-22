Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон определится с будущим в ближайшие дни

22 Июля 2023 • 08:30 Комментировать

Бывший голкипер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который последнее время выступал за «Парму», близок к уходу из футбола.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, 45-летний вратарь все больше задумывается о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь этим летом. Окончательное решение по своему будущему Джанлуиджи примет в ближайшие несколько дней.

В сезоне-2022/2023 Буффон сыграл 18 поединков в рамках Серии А. Голкипер пропустил 22 мяча, а в четырех матчах сохранил свои владения в неприкосновенности. Его контракт с «Пармой» истекает летом следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
08:30 · Италия. Серия Б
Буффон определится с будущим в ближайшие дни
21 Июля
09:44 · Италия. Серия А
Шомуродов может перейти в «Кальяри»
19 Июля
16:07 · Италия. Серия Б
​«Бари» объявил о трансфере экс-форварда «ПСЖ» 1 официально
18 Июля
22:36 · Италия. Серия Б
​Буффон может завершить карьеру 1
13:46 · Италия. Серия Б
​Директор «Венеции» сообщил, когда решится будущее Черышева
03:07 · Италия. Серия А
​К борьбе за вратаря «Сампдории» подключилась и «Фиорентина»
17 Июля
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пятибратов рассказал, что мог возглавить итальянский клуб
16 Июля
23:11 · Италия. Серия Б
Менез перебрался в «Бари»
15 Июля
14:06 · Италия. Серия Б
«Венеция» не получала предложений по Черышеву
04:15 · Италия. Серия Б
Борини: «Сампдория» - команда высшей лиги»
03:53 · Италия. Серия Б
​Менез расстался с «Реджиной»
03:11 · Италия. Серия Б
К Буффону есть интерес из Саудовской Аравии, подтвердил его агент
01:58 · Италия. Серия Б
​Лукарелли снова возглавил «Тернану»
13 Июля
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о трансфере Абильдгора в Италию
00:42 · Италия. Серия Б
​Легротталье: «Мы возрождаем «Сампдорию»
Все новости
Рекомендуем