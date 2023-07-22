Буффон определится с будущим в ближайшие дни

Бывший голкипер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который последнее время выступал за «Парму», близок к уходу из футбола.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, 45-летний вратарь все больше задумывается о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь этим летом. Окончательное решение по своему будущему Джанлуиджи примет в ближайшие несколько дней.

В сезоне-2022/2023 Буффон сыграл 18 поединков в рамках Серии А. Голкипер пропустил 22 мяча, а в четырех матчах сохранил свои владения в неприкосновенности. Его контракт с «Пармой» истекает летом следующего года.