«Бари» на страницах своего официального сайта объявил о переходе нападающего Жереми Менеза. 36-летний футболист подписал контракт до завершения сезона 2023/2024 с опцией возможного продления.

По ходу своей карьеры Менез поиграл за множество команд, в том числе за «Монако», «Милан», «Рому» и «ПСЖ». На протяжении предыдущих трёх сезонов Жереми защищал цвета «Реджины».

В прошлом сезоне «Бари» занял третье место в Серии Б, но не смог повыситься в классе. В финале плей-офф за право выступать в Серии А команда проиграла «Кальяри» (1:2 по сумме двух встреч).