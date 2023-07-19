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Чемпионат Италии. Серия Б

​«Бари» объявил о трансфере экс-форварда «ПСЖ» официально

19 Июля 2023 • 16:07 Комментировать

«Бари» на страницах своего официального сайта объявил о переходе нападающего Жереми Менеза. 36-летний футболист подписал контракт до завершения сезона 2023/2024 с опцией возможного продления.

По ходу своей карьеры Менез поиграл за множество команд, в том числе за «Монако», «Милан», «Рому» и «ПСЖ». На протяжении предыдущих трёх сезонов Жереми защищал цвета «Реджины».

В прошлом сезоне «Бари» занял третье место в Серии Б, но не смог повыситься в классе. В финале плей-офф за право выступать в Серии А команда проиграла «Кальяри» (1:2 по сумме двух встреч).

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Евро-Футбол.Ру,
Бари Жереми Менез трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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