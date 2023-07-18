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Чемпионат Италии. Серия Б

​Буффон может завершить карьеру

18 Июля 2023 • 22:36 Комментировать (1)

Известный голкипер Джанлуиджи Буффон в самое ближайшее время может объявить о завершении карьеры. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, 45-летний футболист может отклонить предложение из Саудовской Аравии и повесить перчатки на гвоздь.

С 2021 года Буффон играет за «Парму», где в своё время он и делал первые шаги в футболе. В 2001-2018 и 2019-2021 годах Джанлуиджи защищал ворота «Ювентуса». Между этими периодами вратарь провёл один сезон в «ПСЖ».

По ходу карьеры Джанлуиджи Буффон завоевал множество трофеев. Так, например, в 2006 году вратарь стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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Betsik 08
18 Июля 2023 в 22:40
Да пора бы...
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