​Буффон может завершить карьеру

Известный голкипер Джанлуиджи Буффон в самое ближайшее время может объявить о завершении карьеры. Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио, 45-летний футболист может отклонить предложение из Саудовской Аравии и повесить перчатки на гвоздь.

С 2021 года Буффон играет за «Парму», где в своё время он и делал первые шаги в футболе. В 2001-2018 и 2019-2021 годах Джанлуиджи защищал ворота «Ювентуса». Между этими периодами вратарь провёл один сезон в «ПСЖ».

По ходу карьеры Джанлуиджи Буффон завоевал множество трофеев. Так, например, в 2006 году вратарь стал чемпионом мира в составе сборной Италии.