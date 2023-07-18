​Директор «Венеции» сообщил, когда решится будущее Черышева

Полузащитник Денис Черышев в летнее трансферное окно может покинуть «Венецию». Ранее в клубе Серии Б говорили о возможном уходе 32-летнего Черышева из команды по причине его высокого оклада. Теперь спортивный директор итальянского клуба Давиде Брендолин высказался насчёт сроков в решении по будущему россиянина.

«Будущее Черышева решится во время последних дней трансферного окна в конце августа. Трансфер или аренда футболиста с правом выкупа? Пока не можем сказать - посмотрим, что будет к концу лета», - сказал Брендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Венецию» Денис Черышев провёл 24 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Черышева в 1 миллион евро.