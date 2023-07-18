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Чемпионат Италии. Серия Б

​Директор «Венеции» сообщил, когда решится будущее Черышева

18 Июля 2023 • 13:46 Комментировать

Полузащитник Денис Черышев в летнее трансферное окно может покинуть «Венецию». Ранее в клубе Серии Б говорили о возможном уходе 32-летнего Черышева из команды по причине его высокого оклада. Теперь спортивный директор итальянского клуба Давиде Брендолин высказался насчёт сроков в решении по будущему россиянина.

«Будущее Черышева решится во время последних дней трансферного окна в конце августа. Трансфер или аренда футболиста с правом выкупа? Пока не можем сказать - посмотрим, что будет к концу лета», - сказал Брендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Венецию» Денис Черышев провёл 24 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Черышева в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция трансферы футбола - лето 2023 Давиде Брендолин
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