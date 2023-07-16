Менез перебрался в «Бари»

Не так давно мы сообщали о том, что французский нападающий Жереми Менез, памятный по выступлениям за «Милан» в середине прошлого десятилетия, расстался с «Реджиной». Как оказалось, лишь для того, чтобы перебраться в другой итальянский клуб - «Бари». Уже во вторник ему предстоит пройти медобследование в его новом клубе, после чего будут завершены все формальности.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бари» претендовал на возвращение в Серию А, но неудачно провел плей-офф, проиграв «Кальяри». Что до Менеза, то 36-летний форвард в прошлом даже приглашался в сборную Франции, он провел за нее двадцать четыре матча, забив в них два гола.