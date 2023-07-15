«Венеция» не получала предложений по Черышеву

Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора «Венеции», в очередной раз высказался о ситуации полузащитника Дениса Черышева. Ранее слухи связывали 32-летнего россиянина с испанским «Леванте» и с клубами из России.

«У нас нет предложения от «Леванте» по поводу Дениса Черышева, также и от российских команд. По трансферу россиянина в клуб пока не было обращений», - сказал Брендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В «Венеции», выступающей в Серии Б, Черышев оказался в конце лета прошлого года. С тех пор россиянин провёл за команду 24 игры, в которых забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров. Ранее в итальянском клубе говорили, что могут продать Черышева из-за его высокого оклада.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Дениса Черышева в 1 миллион евро.