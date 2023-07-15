Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

«Венеция» не получала предложений по Черышеву

15 Июля 2023 • 14:06 Комментировать

Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора «Венеции», в очередной раз высказался о ситуации полузащитника Дениса Черышева. Ранее слухи связывали 32-летнего россиянина с испанским «Леванте» и с клубами из России.

«У нас нет предложения от «Леванте» по поводу Дениса Черышева, также и от российских команд. По трансферу россиянина в клуб пока не было обращений», - сказал Брендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В «Венеции», выступающей в Серии Б, Черышев оказался в конце лета прошлого года. С тех пор россиянин провёл за команду 24 игры, в которых забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров. Ранее в итальянском клубе говорили, что могут продать Черышева из-за его высокого оклада.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Дениса Черышева в 1 миллион евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леванте Денис Черышев Венеция трансферы футбола - лето 2023 Давиде Брендолин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
14:06 · Италия. Серия Б
«Венеция» не получала предложений по Черышеву
04:15 · Италия. Серия Б
Борини: «Сампдория» - команда высшей лиги»
03:53 · Италия. Серия Б
​Менез расстался с «Реджиной»
03:11 · Италия. Серия Б
К Буффону есть интерес из Саудовской Аравии, подтвердил его агент
01:58 · Италия. Серия Б
​Лукарелли снова возглавил «Тернану»
13 Июля
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о трансфере Абильдгора в Италию
00:42 · Италия. Серия Б
​Легротталье: «Мы возрождаем «Сампдорию»
12 Июля
20:17 · Россия. Премьер-лига
Абильдгор продолжит карьеру в «Комо»
02:25 · Италия. Серия Б
Ди Карло - новый тренер СПАЛа
11 Июля
22:04 · Италия. Серия А
«Интер» намерен опередить «Ювентус» и «Милан» в споре за шведского игрока
14:19 · Италия. Серия Б
В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева
01:48 · Италия. Серия Б
​Коларов уже расстался с «Пизой» - проработал лишь месяц
01:02 · Италия. Серия Б
Пирло: «Цель - Серия А» 2
10 Июля
21:13 · Италия. Серия Б
Борини продолжит карьеру в Серии Б официально
04:10 · Италия. Серия Б
Флаки: «Пирло и Легротталье могут принести успех «Сампдории»
Все новости
Рекомендуем