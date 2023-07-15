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Чемпионат Италии. Серия Б

Борини: «Сампдория» - команда высшей лиги»

15 Июля 2023 • 04:15 Комментировать

Опытный итальянский футболист Фабио Борини вернулся в родные пенаты, он снова будет выступать на родине - но в составе «Сампдории», которая, как известно, опустилась в Серию Б. Однако Борини верит в то, что клубу удастся быстро вернуться в высший свет - по его словам, место «Сампдории» именно там.

- Первые ощущения очень положительные. Очень теплый прием он тифози. Я почувствовал голод. Хочу преуспеть. Мотивация, на мой взгляд, самая важная вещь для нас в предстоящем сезоне, - цитирует слова Борини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Борини
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