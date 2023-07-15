​Менез расстался с «Реджиной»

Французский нападающий Жереми Менез, в последнее время выступавший за «Реджину», объявил о расставании с клубом. Его контракт истек, а продлевать его стороны не стали. В социальных сетях бывший футболист «Милана» поблагодарил свой клуб.

- Я хочу поблагодарить весь клуб, всех его фанатов, сказать всем СПАСИБО. Спасибо, Реджо-Калабрия, - написал Менез.

В «Реджине» футболист провел последние три года, в шестидесяти семи матчах за клуб он забил тринадцать голов, а также сделал пять голевых передач. Ранее в Италии, помимо «Милана», Менез выступал также за столичную «Рому».