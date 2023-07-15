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Чемпионат Италии. Серия Б

К Буффону есть интерес из Саудовской Аравии, подтвердил его агент

15 Июля 2023 • 03:11 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон еще не принял решение по поводу своего будущего, несмотря на то, что отпуск его длится уже около месяца. В июне агент игрока Сильвано Мартина сообщал, что решение будет принято в течение десяти дней, но пока что этого не произошло. По словам агента, пока что Джанлуиджи продолжает отдыхать:

- Джиджи в каникулах, мы еще не говорили по поводу его будущего. Когда он вернется, будем говорить, - цитирует слова его агента Parmalive.com.

Также Мартина добавил, что у Буффона есть предложения из Саудовской Аравии, но конкретику приводить не стал. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Сильвано Мартина
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