К Буффону есть интерес из Саудовской Аравии, подтвердил его агент

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон еще не принял решение по поводу своего будущего, несмотря на то, что отпуск его длится уже около месяца. В июне агент игрока Сильвано Мартина сообщал, что решение будет принято в течение десяти дней, но пока что этого не произошло. По словам агента, пока что Джанлуиджи продолжает отдыхать:

- Джиджи в каникулах, мы еще не говорили по поводу его будущего. Когда он вернется, будем говорить, - цитирует слова его агента Parmalive.com.

Также Мартина добавил, что у Буффона есть предложения из Саудовской Аравии, но конкретику приводить не стал.