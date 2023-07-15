​Лукарелли снова возглавил «Тернану»

В конце июня Кристиан Лукарелли был уволен из выступающей в третьей итальянской лиге «Тернаны», но, как оказалось, расставание было недолгим - что вполне тривиально для итальянского футбола, где принято сгоряча увольнять тренеров, а затем возвращать их назад.

Аурелио Андреаццоли возглавил было клуб вместо Лукарелли, но сегодня, спустя ровно три недели после расставания с Лукарелли, его снова вернули на свою должность. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Впрочем, не исключено, что вскоре бывший игрок донецкого «Шахтера» снова останется без работы - итальянская пресса уже сравнивает его возвращение с походом в пасть волка.