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Чемпионат Италии. Серия Б

​Лукарелли снова возглавил «Тернану»

15 Июля 2023 • 01:58 Комментировать

В конце июня Кристиан Лукарелли был уволен из выступающей в третьей итальянской лиге «Тернаны», но, как оказалось, расставание было недолгим - что вполне тривиально для итальянского футбола, где принято сгоряча увольнять тренеров, а затем возвращать их назад.

Аурелио Андреаццоли возглавил было клуб вместо Лукарелли, но сегодня, спустя ровно три недели после расставания с Лукарелли, его снова вернули на свою должность. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Впрочем, не исключено, что вскоре бывший игрок донецкого «Шахтера» снова останется без работы - итальянская пресса уже сравнивает его возвращение с походом в пасть волка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тернана Кристиано Лукарелли Аурелио Андреаццоли
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