​Легротталье: «Мы возрождаем «Сампдорию»

Новый спортивный директор «Сампдории» Никола Легротталье настроен оптимистично по поводу перспектив клуба, который проведет очередной сезон во второй лиге итальянского футбола. Новое руководство клуба наняло новых людей, наставником стал Андреа Пирло, в связи с чем поклонники «Сампдории» настроены очень положительно.

- Рождается новая «Сампдория». Но не будем забывать о том, каким мы приняли клуб. Много поражений, много разочарований. Нам надо сфокусироваться на работе и не вспоминать это тяжелое наследие, - цитирует слова Легротталье итальянское новостное агентство ITASportPress.