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Чемпионат Италии. Серия Б

Ди Карло - новый тренер СПАЛа

12 Июля 2023 • 02:25 Комментировать

Итальянский клуб СПАЛ объявил имя своего нового наставника - им стал Доменико ди Карло, который подписал с клубом контракт сроком на один сезон - до 30 июня 2024 года, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее ди Карло работал с «Кьево», с которым расстался в 2019 году, а в целом, свою тренерскую карьеру он начал в 2001 году с молодежной командой «Виченцы». В прошлом успел поработать в Серии А, в сезоне 2007/2008 ди Карло работал с «Пармой», а позже с уже упомянутым «Кьево», а также с «Сампдорией», с которой даже успел попробовать себя в европейских турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Доменико Ди Карло СПАЛ
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