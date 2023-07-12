Ди Карло - новый тренер СПАЛа

Итальянский клуб СПАЛ объявил имя своего нового наставника - им стал Доменико ди Карло, который подписал с клубом контракт сроком на один сезон - до 30 июня 2024 года, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее ди Карло работал с «Кьево», с которым расстался в 2019 году, а в целом, свою тренерскую карьеру он начал в 2001 году с молодежной командой «Виченцы». В прошлом успел поработать в Серии А, в сезоне 2007/2008 ди Карло работал с «Пармой», а позже с уже упомянутым «Кьево», а также с «Сампдорией», с которой даже успел попробовать себя в европейских турнирах.