В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева

Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора «Венеции», дал комментарий по поводу будущего хавбека Дениса Черышева.

Ранее в «Венеции» допускали уход 32-летнего Черышева из-за высокой заработной платы футболиста.

«На данный момент вообще ни один клуб не связывался с нами насчёт Черышева. У нас нет предложений по нему», - сказал Бендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На прошлой неделе в «Венеции» говорили об интересе к Черышеву из России. Также слухи связывали полузащитника с «Леванте».

Напомним, что за «Венецию» Денис Черышев играет с конца августа прошлого года.