В «Венеции» высказались о ситуации с будущим Черышева

Давиде Брендолин, который занимает должность спортивного директора «Венеции», дал комментарий по поводу будущего хавбека Дениса Черышева.
Ранее в «Венеции» допускали уход 32-летнего Черышева из-за высокой заработной платы футболиста.
«На данный момент вообще ни один клуб не связывался с нами насчёт Черышева. У нас нет предложений по нему», - сказал Бендолин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
На прошлой неделе в «Венеции» говорили об интересе к Черышеву из России. Также слухи связывали полузащитника с «Леванте».
Напомним, что за «Венецию» Денис Черышев играет с конца августа прошлого года.
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