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Чемпионат Италии. Серия Б

​Коларов уже расстался с «Пизой» - проработал лишь месяц

11 Июля 2023 • 01:48 Комментировать

Лишь месяц продлилась работа бывшего футболиста «Манчестер Сити» Александера Коларова в итальянской «Пизе». В понедельник стало известно, что он покинул свою должность спортивного директора, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это связано с личными причинами, семейными. На свою должность Коларов заступил третьего июня, так что продлилась его карьера в «Пизе» лишь тридцать шесть дней, несмотря на двухлетний контракт.

Пресс-релиз клуба на эту тему сух, упоминается лишь дата начала работы, также упомянуты личные причины. Возможно, позже сам сербский экс-футболист решится рассказать больше о произошедшем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александар Коларов Пиза
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