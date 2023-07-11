​Коларов уже расстался с «Пизой» - проработал лишь месяц

Лишь месяц продлилась работа бывшего футболиста «Манчестер Сити» Александера Коларова в итальянской «Пизе». В понедельник стало известно, что он покинул свою должность спортивного директора, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это связано с личными причинами, семейными. На свою должность Коларов заступил третьего июня, так что продлилась его карьера в «Пизе» лишь тридцать шесть дней, несмотря на двухлетний контракт.

Пресс-релиз клуба на эту тему сух, упоминается лишь дата начала работы, также упомянуты личные причины. Возможно, позже сам сербский экс-футболист решится рассказать больше о произошедшем.