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Чемпионат Италии. Серия Б

Пирло: «Цель - Серия А»

11 Июля 2023 • 01:02 Комментировать (1)

Новый наставник генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло испытывает большой энтузиазм по поводу своей работы, он верит в то, что сможет быстро вернуть «Сампдорию» в высшую лигу итальянского футбола.

- Горжусь тем, что мне доверили миссию. Мы все хотим начать все с чистого листа и поскорее вернуться в Серию А. Потому попрошу всех, всех болельщиков, поддерживать нас. А мы отплатим  стопроцентной выкладкой на поле, - пообещал Андреа Пирло, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон чемпионата Италии стартует двадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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intermerdano
11 Июля 2023 в 01:03
удачи маестро
На Евро-Футболе:
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