Пирло: «Цель - Серия А»

Новый наставник генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло испытывает большой энтузиазм по поводу своей работы, он верит в то, что сможет быстро вернуть «Сампдорию» в высшую лигу итальянского футбола.

- Горжусь тем, что мне доверили миссию. Мы все хотим начать все с чистого листа и поскорее вернуться в Серию А. Потому попрошу всех, всех болельщиков, поддерживать нас. А мы отплатим стопроцентной выкладкой на поле, - пообещал Андреа Пирло, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что новый сезон чемпионата Италии стартует двадцатого августа.