Итальянский форвард Фабио Борини продолжит карьеру в покинувшей Серию А «Сампдории». Об этом официально сообщает сайт генуэзского клуба.

Нападающий перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, его предыдущим местом работы был стамбульский «Фатих Карагюмрюк», его цвета он защищал на протяжении последних 2,5 лет.

Борини подписал трудовое соглашение с новым клубом на два ближайших сезона. Ранее он выступал за «Рому», «Парму», «Ливерпуль», «Сандерленд», «Милан» и другие команды.

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 2,5 млн евро.