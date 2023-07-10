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Чемпионат Италии. Серия Б

Борини продолжит карьеру в Серии Б официально

10 Июля 2023 • 21:13 Комментировать

Итальянский форвард Фабио Борини продолжит карьеру в покинувшей Серию А «Сампдории». Об этом официально сообщает сайт генуэзского клуба.

Нападающий перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, его предыдущим местом работы был стамбульский «Фатих Карагюмрюк», его цвета он защищал на протяжении последних 2,5 лет.

Борини подписал трудовое соглашение с новым клубом на два ближайших сезона. Ранее он выступал за «Рому», «Парму», «Ливерпуль», «Сандерленд», «Милан» и другие команды.

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 2,5 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Борини Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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